KUŞLAR AÇ KALMASIN, DİYE DAĞ TEPE DOLAŞIP AĞAÇLARI AŞILIYOR

MANİSA'da, deri sektöründe uzun yıllar çalışarak, emekli olduktan sonra doğup, büyüdüğü Saruhanlı ilçesi kırsal Hatıplar Mahallesi'ne yerleşen 3 çocuk ve 6 torun sahibi Hüseyin Uzun (66), son 4 yıldır dağ tepe gezerek, doğada kendiliğinden büyüyen ahlat ağaçlarına meyve fidanları aşılıyor.

Her yılın şubat ve mart aylarında, hemen hemen her gün doğada kilometrelerce gezen Hüseyin Uzun, bulduğu ağaçlara göz ve kalem aşısı uyguluyor. 4 yılda 1500 yabani ağaca erik, kayısı, armut ve incir aşılayan Uzun, kuşların aç kalmasını önlerken, doğanın da güzelleşmesini sağlıyor. Yaban ağaçlarının meyve verdiğini görünce mutlu olduğunu belirten Hüseyin Uzun, Emekli olduktan sonra Hatıplar Mahallesi'ne yerleştim. Traktör aldıktan sonra zeytin yetiştiriciliği yapmaya başladım. Ahlat ağaçları ve benzeri yaban ağaçlara erik, kayısı, armut ve incir ağaçları aşılıyorum. Bunu özellikle kuşlar aç kalmasın, diye yapıyorum. Kuşların yanı sıra diğer hayvanlar ve hatta insanlar da yiyerek faydalanıyor. Hz. Muhammed'in 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' hadisine dayanarak, 4 yılda 1500 ağacı aşıladım. Her sene şubat ve mart aylarında aşılama işlemi yapıyorum. Kuşlar, hayvanlar ve insanlar yiyerek hayır yapmış oluyorum aynı zamanda doğa güzelleşiyor diye konuştu.

Hatıplar Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Şahin de mahalleli adına Hüseyin Uzun'a teşekkür etti. Şahin, Uzun'un örnek olduğunu dile getirerek, Hüseyin amca, örnek teşkil etti. İlk başta bizim de haberimiz yoktu. Ağaçların aşılandığını görünce araştırdık ve Hüseyin amcanın aşıladığını öğrendik. Genelde mahallemizde çevresinde ne kadar ahlat ağacı varsa bunları armut ağaçlarına çevirdi. Hüseyin Uzun'un hiçbir beklentisi yok sadece doğa sevgisi için yapıyor. Mahallemiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Mahallemiz ve milletimizde de doğa sevgisinin daha da artmasını temenni ediyorum dedi.

