Kuşadası'nda Yamaç Paraşütü İçin Çalışmalar Sürüyor

Kuşadası turizmine yamaç paraşütünü kazandırmak için çalışmalarını yürüten heyet, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti. Bilindiği gibi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Ticaret Odası, Türk Hava Kurumu Kuşadası Şubesi ve Kuşadası Sivil Havacılık Kulübü tarafından yürütülen proje kapsamında THK Pilotu Arif Kemal Buhara, Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Delibaş Dağı'ndan ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi.

-Buhara "Kuşadası yamaç paraşütü için oldukça elverişli"

Kuşadası'nda ilk kez yamaç paraşütü denemesi gerçekleştiren THK Pilotu Arif Kemal Buhara, Kuşadası'nın yamaç paraşütüne uygun bir yapısı olduğunu belirterek ilk deneme uçuşunda başarı kaydettiklerini ifade etti. Deneme uçuşlarının önümüzdeki günlerde devam edeceğini belirten Buhara "Kuşadası'nda profesyonel anlamda ilk kez yamaç paraşütü yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Üç gün süren alan çalışmamızın ardından gerçekleştirdiğimiz ilk deneme uçuşumuz çok başarılıydı. Kuşadası coğrafi açıdan yamaç paraşütü yapmaya oldukça elverişli bir yer. Önümüzdeki günlerde deneme uçuşları yapmaya devam edeceğiz. Umarım yamaç paraşütünü Kuşadası turizmine kazandırırız" dedi.

Kayalı'dan THK Yetkililerine teşekkür

Türk Hava Kurumu Kuşadası Şube Başkanı Cengiz Kanat ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası'nda ilk yamaç paraşütü deneme uçuşunun başarılı geçmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, projeye ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Yamaç paraşütünün Kuşadası Turizmine renk katacağını kaydeden Kayalı, THK yetkililerine Kuşadası Turizmine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - AYDIN