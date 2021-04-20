Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı
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Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Haberler | 3. Sayfa

Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı Duvarda asılı bayrağı söküp aldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen bir kişi tarafından asılı bulunduğu yerden söküldü.

Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı

Duvarda asılı bayrağı söküp aldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen bir kişi tarafından asılı bulunduğu yerden söküldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işletmesinin pencere kısmında asılı olan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi tarafından asılı durduğu yerden söküldü. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cep telefonu ile konuşarak gelen bir kişi gördüğü Türk bayrağını sökerek yoluna devam ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis bayrağı eliyle sökerek alan kişiyi arama çalışması başlattı.

Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı
Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı
Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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