Kuşadası'nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü

18.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:24

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde, bir kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'na bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan ve bir su dağıtım firmasında çalışan Şener Aras (40), bugün sabah saatlerinde işine gitmedi. Telefonla aramalara da cevap vermeyen Aras'ı merak eden mesai arkadaşları, Kirazlı Mahallesi'ne giderek kapıyı açtı ve Şener Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine Jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aras'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi. Şener Aras'ın 4 yıl önce eşinden boşandığı ve bir oğlu olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA