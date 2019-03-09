Kuşadası'nda Resmi Kıyafetle Seçim Çalışması Tartışması

Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, CHP'nin seçim çalışmalarının Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin resmi görevlileri tarafından yapıldığını iddia etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta ekiplerinin resmi kıyafetleri ile Kuşadası'nda sokak sokak dolaşarak CHP'li adayların broşürlerini dağıtması, İlçe Seçim Kuruluna şikayet edildi. Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, resmi kıyafetli zabıta ekiplerinin seçim yasaklarına rağmen CHP adayının broşür ve tanıtım materyallerini dağıtmasına tepki gösterdi.

Büyükşehrin zabıta ekiplerinin resmi kıyafetleri ile CHP'li adayların seçim çalışmalarına katıldığına dikkati çeken Fuat Akdoğan, "Kaybedeceğini anlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu belediyenin tüm imkanlarını kullanarak, halkın parasıyla parti propagandası yapıyor. Oysa seçim yasakları başladı. Kaldı ki seçim yasağı olmasa bile belediyenin çalışanlarının parti propagandası yapması ve mesai saatlerinde çalışmalara katılması suç. Ancak, Özlem Çerçioğlu kural tanımıyor, yasa tanımıyor, mesai saati içinde resmi kıyafetli çalışanları zorlayarak parti çalışmalarına gönderiyor. Karşı çıkanları da 'işten atmakla' tehdit ediyor. Karşımızda kazanmak için her yolu mübah sanan biri var. 31 Mart günü buna dur diyeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA