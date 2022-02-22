Kuşadası'nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti - Haberler
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Kuşadası'nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuşadası'nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kavgada 1 öğrenci başından yaralanırken, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli şahıs polis tarafından her yerde aranıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kavgada 1 öğrenci başından yaralanırken, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli şahıs polis tarafından her yerde aranıyor.

Olay saat 18.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Elmalı sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul saatlerinde iki öğrenci grubu arasında "yol verme"  tartışması yaşandı. Okul çıkışı taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çok sayıda öğrencinin bulunduğu olay yerinde 1 öğrenci başından yaralanırken, kavgaya karışan şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kavga da başından yaralanan Y.A. (16) ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan ve yaşları 16 ila 17 olduğu öğrenilen M.K., R.T., M.O., ve Y.A., polis tarafından her yerde aranıyor. - AYDIN

Kuşadası'nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti

Kuşadası'nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti

Kuşadası'nda liselilerin meydan kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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