Kuşadası'nda kadınlara ücretsiz yakın dövüş eğitimi

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muaythai ve kickboks antrenörü Belma Aslan, kadınlara yönelik ücretsiz yakın dövüş eğitimi vermeye başladı.

Spor salonunda haftanın iki günü verilen eğitimle ilgili gazetecilere açıklama yapan Aslan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için harekete geçtiklerini, eğitim alan kadınların kendilerini güvende hissettiğini ifade etti.

Eğitim alan Nurcan Bal da hem spor yaptıklarını hem de kendilerini savunmayı öğrendiklerini söyledi.