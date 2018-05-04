Kuşadası'nda "Güzelçamlı Doğal Ürün Üreticileri" Etkinliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, "Güzelçamlı Doğal Ürün Üreticileri" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Güzelçamlı Mahallesi'nde üreticiler, kendi ürünlerini sergileyip satışa sundu.

Açılışta konuşan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, çok fazla çalışıp üretim yapılması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Aksoy, "Böylelikle hayatınız daha kolay daha huzurlu, daha yaşanabilir bir hayat olacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde buna benzer faaliyetler görüyoruz. Bunların temel amacı üretimimizi artırmak, ürünlerimizi daha iyi pazarlamak ve düzenli bir gelir etmektir." diye konuştu.

Etkinliğin 3 gün süreceği belirtildi.