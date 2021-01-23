Kuşadası'nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı (2)
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Kuşadası'nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı (2)

23.01.2021 22:32 | Son Güncelleme: 23.01.2021 22:36
Kuşadası'nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı (2)

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden Murat E., Devrim A., Sercan Y., Önder İ., Mert Y. ve Hasret B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem B.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden Murat E., Devrim A., Sercan Y., Önder İ., Mert Y. ve Hasret B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),


Kuşadası'nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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