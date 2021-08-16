Kuşadası 'Kitap Günleri' kapsamında Sağlar ve Gazalcı vatandaşlarla buluştu
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Kuşadası 'Kitap Günleri' kapsamında Sağlar ve Gazalcı vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası 'Kitap Günleri' kapsamında Sağlar ve Gazalcı vatandaşlarla buluştu Kültür-Turizm ve Devlet Eski Bakanı Fikri Sağlar ile 22.

Kuşadası 'Kitap Günleri' kapsamında Sağlar ve Gazalcı vatandaşlarla buluştu

AYDIN - Kültür-Turizm ve Devlet Eski Bakanı Fikri Sağlar ile 22. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Yazar Mustafa Gazalcı Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir söyleşi ile Kuşadalılarla buluşarak, okurları için kitaplarını imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kuşadası Kitap Günleri kitap dostlarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen söyleşi ve imza günleri de edebiyatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Son olarak yazılarıyla binlerce kişiye ulaşan Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar ile 22. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Yazar Mustafa Gazalcı okurlarıyla buluştu. İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen söyleşiye çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Sağlar ve Gazalcı söyleşinin ardından Kuşadalı okurları için kitaplarını imzaladı.

Ülke siyasetindeki son gelişmelerle ilgili düşüncelerini okurlarıyla paylaşan Sağlar ve Gazalcı, mevcut iktidarın bazı icraatlarını eleştirerek demokrasinin önemine vurgu yapıp eğitim sistemini eleştirdiler.

Kuşadası 'Kitap Günleri' kapsamında Sağlar ve Gazalcı vatandaşlarla buluştu
Kuşadası 'Kitap Günleri' kapsamında Sağlar ve Gazalcı vatandaşlarla buluştu
Kuşadası 'Kitap Günleri' kapsamında Sağlar ve Gazalcı vatandaşlarla buluştu
Kuşadası 'Kitap Günleri' kapsamında Sağlar ve Gazalcı vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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