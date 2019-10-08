Kuşadası Belediyesi personeline etik eğitimi

08.10.2019 15:55

Belediye personelini donanımlı hale getirerek vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla kurum içi eğitim çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, son olarak personel için Etik Eğitimi düzenledi.



Ankara Etik Kurulu Başkanlığı personeli Kenan Topçu ve Huriye Burcu Kumrulu tarafından verilen eğitimde kamu hizmetinin her türlü kişisel çıkarın üzerinde olduğu, kamu hizmetini insan haklarına saygılı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yürütmenin önemi ve din, din, ırk ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara eşit ve tarafsız hizmet vermenin gerekliliği gibi konularda bilgilendiriliyor.Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşen Etik Eğitimi iki gün sürecek. - AYDIN

Kaynak: İHA