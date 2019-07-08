Kuşadası Belediyesi'nde görev şehitleri anıldı

Kuşadası'nda altı yıl önce kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı ölümlerinin altıncı yılında anıldı.

Hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın için önce mevlit okutuldu, dualar okundu. Kuşadası Belediyesi'nin görev şehitleri için daha sonra ise belediye önünde lokma döküldü. Anma etkinliğine katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Elim bir kaza sonucu görevleri başındayken hayatını kaybeden görev şehitlerimizi, aramızdan ayrılışlarının 6. yıldönümünde rahmetle andık. Onları unutmadık, unutmayacağız. Ailelerine ve çalışma arkadaşlarına tekrar sabırlar diliyorum"dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA