Kuşadası AK Parti'nin Yeni İlçe Başkanı Mustafa Gökçe Oldu

AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde turizmci Mustafa Gökçe, yeni ilçe başkanı seçildi.

Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen Kuşadası AK Parti ilçe kongresine AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Mehmet Erdem ve Abdurrahim Öz ile AK Parti Aydın il başkanı Ahmet Ertürk, MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolu üyeleri ile partililer büyük ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimlerde Mustafa Gökçe AK Parti Kuşadası ilçe başkanlığına seçilirken, yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;"Abdurrahim Demir, Abuzer Gür, Ali Anıl Alkış, Ali Birinci, Cavit Çıkar, Elif Genç, Erdem Kırkaya, Fatih Sarıgöz, Fatma Güler Dinçer, Gökhan Sabri Belge, Halis Yıldız, İbrahim Aras Öztaş, İlhami Kayaalp, Kenan Gürlek, Mehmet Ali Gelturan, Ramazan Teker, Talat Akar, Türker Uygur, Ufuk Öğren, Ümit Kosacıoğlu, Vedat Ali Talmaç, Yaşar Çakır, Yunus Usta, Zeynep Alptekin"- AYDIN