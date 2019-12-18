Kuşadası AK Parti'de 5 isim adaylığını açıkladı

18.12.2019 08:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:16

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı'nda devam eden kongre sürecinde beş isim ilçe başkanlığı için adaylığını açıkladı.



Düzenlenen toplantıya Kuşadası AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, eski Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün ile Fuat Akdoğan'ın yanı sıra bazı meclis üyeleri ve kalabalık bir partili grubu katıldı. Adaylıklarını açıklayan, Nimet Kaya, Halis Yıldız, Erdoğan Toz, Murat Yurttutan ve Zafer Üstün birer konuşma yaparak bu göreve talip olduklarını ve mevcut yönetimin başarısız olduğunun altını çizdiler.



Toplantıda en dikkat çeken konuşma eski belediye meclis üyesi avukat Zafer Üstün'den geldi. Üstün yaptığı konuşmada başkan olması dahilinde CHP'li eski belediye başkanının AKP'ye katılacağını, parti içinde yer alan diğer iki eski belediye başkanı Altungün ve Akdoğan ile birlikte çok daha güçlü olacaklarını vurguladı. Üstün "İki eski belediye başkanımız bizimle birlikte. Ben ilçe başkanı olursam CHP'nin eski belediye başkanı da AK Parti'ye geçecek. Partimizin kazanımlarını artırmak zorundayız teşkilatımızın kuruluşundan bugüne değin görev yapmış olan tüm arkadaşlarımızla bir aradayız. Bu birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güçlü yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.. - AYDIN

Kaynak: İHA