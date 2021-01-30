15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı
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15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı

30.01.2021 23:54 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:13
15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 15 yaşındaki genç kız, gittiği evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcı tarafından cinsel tacize uğradı. Adliyeye sevk edilen kuşçunun, 15 yıla yıla kadar hapsi isteniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olayda, evcil hayvan dükkanına giden 15 yaşındaki genç kız, mağazadaki kuşları sevmeye başladı. Beğendiği bir kuş için satıcıya "Ne kadar tatlı" ifadesini kullanan genç kız, satıcıdan kuşun fiyatını öğrenmek isterken beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

KUŞLARI BEĞENDİĞİ SIRADA TACİZE UĞRADI

Genç kızın kuşu beğendiğini belirtmesi üzerine 56 yaşındaki satıcı, "Senin gibi" diyerek, 15 yaşındaki kızı rahatsız etmeye başladı. Satıcının cinsel tacizi sonrası mağazayı terk eden genç kız, olayı babasına anlattı. Kızının ifadesi sonrası baba, emniyete giderek tacizciden şikayetçi oldu.

Kuş sevmeye giden 15 yaşındaki genç kız 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN YARGILANACAK

Şikayet üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen adam, ifadesinde tüm suçlamaları reddederken, İstanbul Başsavcılığı, şüpheli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı öğrenildi.

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