Kuş fotoğrafçısı savcı Soğukpınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kuş fotoğrafçısı savcı Soğukpınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Bölge Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı ve hobi olarak kuş fotoğrafları çeken Vedat Soğukpınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.

19.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:46
Kuş fotoğrafçısı savcı Soğukpınar, AA'nın

Bölge Adliyesinde görevli ve hobi olarak kuş fotoğrafları çeken , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.

Soğukpınar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Misafir filamingo" başlıklı fotoğrafına oy veren Soğukpınar, kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Soğukpınar, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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