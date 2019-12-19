Kuş fotoğrafçısı savcı Soğukpınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Samsun Bölge Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı ve hobi olarak kuş fotoğrafları çeken Vedat Soğukpınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.
Samsun Bölge Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı ve hobi olarak kuş fotoğrafları çeken Vedat Soğukpınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.
Soğukpınar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Misafir filamingo" başlıklı fotoğrafına oy veren Soğukpınar, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi başlıklı fotoğrafı tercih etti.
Soğukpınar, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.