Kuş cennetinde kaçak ördek avlayan coğrafya öğretmeni yakalandı

SAMSUN'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak olarak 25 ördek avlayan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak olarak avlanan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bögede görevli özel güvenlik ekibinin yakaladığı Z.A.'nın 25 yaban ördeği avladığı belirlendi. Z.A. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, ekipler kaçak avcıya ait tüfeğe ve avlanan ördeklere el koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER