Kuş Cenneti'nde 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin "kesin korunacak hassas alan" içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı özel güvenlik ekipleri, Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Mahmut A. ile Cihan T, avladıkları 32 ördek ve 2 tüfekle yakalandı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğünce bu kişilere, 30 bin lira idari para cezası kesildi, tüfeklerine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün