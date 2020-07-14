Kuryeye meydan dayağı
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Kuryeye meydan dayağı

Tuzla'da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı.

14.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:06

Tuzla'da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.

Pandemi sürecinde özellikle evlere sipariş götüren kuryeler yoğun çalışma temposuyla gündeme geliyor. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Tuzla'da yine bir siteye sipariş götüren moto kurye siparişini teslim ettikten sonra motoruna bindi. İddiaya göre site çıkışında, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol veren kurye çalışanı, yol vermesine rağmen site sakininin sözlü saldırısına uğradı. Ardından çıkan kavgada site sakini kuryeyi tokatlamaya başlayarak meydan dayağı çekti. Şahsın bir süre tokatlı saldırısına maruz kalan kurye de kendisini savunarak karşısındaki şahsa kaskı ile vurdu. Kuryenin dövülme anında ise sitenin güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmediği görüldü. Sosyal medya üzerinden kuryeye karşı yapılan meydan dayağına tepki çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada kuryeye karşı yapılan saldırıya tepkiler büyürken, kurye şirketi tarafından konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada geldi. Açıklamada "Arkadaşımızla iletişime geçilmiş, hukuki süreçte yanında olacağımız kendisine belirtilmiştir. Hassasiyetinize teşekkür ederiz" denildi.

Kuryenin dövülme anı ile kendisini kaskla koruması kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs, moto kuryeye tokatlar atarak saldırıyor. Kurye de kaskını çıkararak kendisine saldıran şahsa vuruyor.

(İHA)

Kuryeye meydan dayağı

Kaynak: İHA

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