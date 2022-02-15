Kurye filmi oyuncuları! Kurye filmi konusu nedir? Kurye oyuncuları ve Kurye özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kurye filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurye filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurye konusu nedir, Kurye oyuncuları kimler ve Kurye özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kurye, Soğuk Savaş sırasında CIA'in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne'in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba Füze Krizi'nin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI-6 ve CIA tarafından tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Penkovsky ile ilişki kurar.

KURYE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Olga Kurylenko: Kurye

Gary Oldman: Ezekiel Mannings

Amit Shah: Nick Murch

Alicia Agneson: Ajan Simmonds

Greg Orvis: Keskin nişancı

Craig Conway: Ajan Parlow

William Moseley: Ajan Bryant

Dermot Mulroney: Özel Ajan Roberts

Calli Taylor: Alys Mannings

Yönetmen: Zackary Adler

Oyuncular: Gary Oldman, Olga Kurylenko ve Dermot Mulroney

Tür: Aksiyon

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