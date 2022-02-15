Kurye filmi oyuncuları! Kurye filmi konusu nedir? Kurye oyuncuları ve Kurye özeti!
- Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kurye filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kurye konusu, özeti ve Kurye oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kurye filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kurye filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurye filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurye konusu nedir, Kurye oyuncuları kimler ve Kurye özeti gibi konuları inceliyoruz.
KURYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kurye, Soğuk Savaş sırasında CIA'in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne'in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba Füze Krizi'nin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI-6 ve CIA tarafından tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Penkovsky ile ilişki kurar.
KURYE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
- Olga Kurylenko: Kurye
- Gary Oldman: Ezekiel Mannings
- Amit Shah: Nick Murch
- Alicia Agneson: Ajan Simmonds
- Greg Orvis: Keskin nişancı
- Craig Conway: Ajan Parlow
- William Moseley: Ajan Bryant
- Dermot Mulroney: Özel Ajan Roberts
- Calli Taylor: Alys Mannings
Yönetmen: Zackary Adler
Oyuncular: Gary Oldman, Olga Kurylenko ve Dermot Mulroney
Tür: Aksiyon