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Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da motosikletle gelen iki kişi, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi pompalı tüfekle öldürüp olay yerinden kaçtı. Ekipler, kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, saat 16:20 sıralarında İbo Osman Caddesi'nde bulunan bir kuruyemişçiye gelen motosikletli iki kişi pompalı tüfekle ateş etti.

ESNAF, OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Açılan ateş sonucu Eren Teyyare yaralandı. Zanlılar ise motosikletle kaçtı. Olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri çağrıldı. Kuruyemişçiye gelen sağlık ekipleri, Tayyare'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLILARI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerine gelerek kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Bu arada Teyyare'nin cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
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