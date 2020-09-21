Kuruyan ırmak yatağındaki balıklar gölet açılarak kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuruyan ırmak yatağındaki balıklar gölet açılarak kurtarıldı

BARTIN'da uzun süredir yağış olmaması nedeniyle Kurtköy köyünden geçen Bartın Irmağı'nın kuruması sonucu küçük bir su birikintisinde mahsur kalan balıklar, ekiplerin açtığı göletlere konuldu.

Kuruyan ırmak yatağındaki balıklar gölet açılarak kurtarıldı
21.09.2020 23:08 | Son Güncelleme: 21.09.2020 23:12

BARTIN'da uzun süredir yağış olmaması nedeniyle Kurtköy köyünden geçen Bartın Irmağı'nın kuruması sonucu küçük bir su birikintisinde mahsur kalan balıklar, ekiplerin açtığı göletlere konuldu. 

Bartın-Karabük yolu üzerindeki Kurtköy köyünün alt tarafından geçen ırmak yatağı, uzun süredir bölgede yağış olmaması nedeniyle kurudu. Akşam saatlerinde ırmak yatağına inen köyde yaşayan vatandaşlar, küçük bir alana sıkışan binlerce balığı fark etti. Vatandaşlar durumu hemen İl Özel İdare'ye haber verdi. Bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri, Bartın Belediyesi'ne ait itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz geldi. Ekipler, küçük bir alanda sıkışan balıklar için 2 büyük çukur açarak, içini su ile doldurdu. Görevliler elleriyle topladıkları balıkları, su ile doldurulan göletlere taşıdı.  

'İLK KEZ IRMAK YATAĞININ KURUDUĞUNU GÖRDÜK'

Kurtköy köyü muhtarlığı azası Ersin Öztürk, ilk kez ırmak yatağının kuruduğunu gördüklerini belirterek, "Irmak yatağımızda şu an hiç su yok. Böyle bir durumu daha önce yaşamadık. Çok şaşkınız, ırmakta küçük bir alanda bulunan binlerce balık, ekiplerin oluşturduğu göletlere konuldu. Şimdilik balıklarımızı kurtardık" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Adnan Menderes Mustafa Destici Erol Mütercimler Canan Kaftancıoğlu
Magazin Ezgi Mola Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Tamer Tuna Arda Turan Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Çocuk Atama Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruyan ırmak yatağındaki balıklar gölet açılarak kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 23:12:23. #1.15#
title