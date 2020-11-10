Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'
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Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'

10.11.2020 08:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:11
Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'

BESLENME uzmanları kurutulmuş meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike aflatoksin mantarına karşı vatandaşları uyararak, bu mantarın pek çok hastalığa neden olduğunu söyledi.

BESLENME uzmanları kurutulmuş meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike aflatoksin mantarına karşı vatandaşları uyararak, bu mantarın pek çok hastalığa neden olduğunu söyledi. Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, "Uzun vadede aflatoksin tüketimi karaciğer hasarına ve karaciğer kanserine sebebiyet veriyor" dedi.

Uzmanlar, kurutulmuş meyve ve sebzelerde aflatoksin mantarına karşı vatandaşları uyardı. Aflatoksin mantarının pek çok hastalığa neden olduğunu ifade eden uzmanlar, kurutulmuş gıdaların uzun süre kullanıldığında karaciğer kanserine neden olduğunu bildirdiler.

Beslenme Uzmanı Gözde Güzelcan, "Bir küf çeşidi olan aflatoksin, çok sayıda hastalığa sebep oluyor. Kanserojen özellik taşıyan aflatoksin, hepatit, HIV gibi hastalıkların da oluşmasına neden oluyor. Bağışıklık sistemini de baskıladığı için vücut içerisine alınması gereken vitamin ve minerallerin de etkisini azatlığına dair çalışmalar bulunuyor. Dışarıdan satın alınan kuru gıdaların hangisinde bu mantarın olduğu anlaşılmıyor. Bu yüzden kuru olarak tüketilecek gıdaların mümkün olduğunca evde kurutulması daha sağlıklı olacaktır. Evde kurutulan meyve ve sebzelerde de bu mantarın oluşmamasını sağlamak için nemli ve kuytu köşelerde, fırın gibi ısı verecek olan eşyaların yakınında saklanmaması gerekiyor. Bu yerlerde kurutulup, saklandığı zaman aflatoksin olmayan ürünlerin de bulaş riskini artırmış oluyor. İncir, domates kurusu, pul biber, vişne, kiraz, elma kurusu gibi kurutulmuş yiyeceklerde aflatoksinin tutunma olasılığı çok daha yüksek" dedi.

AMBALAJLI ÜRÜN TERCİH EDİNAçıkta satılan kurutulmuş gıdalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Güzelcan, şöyle devam etti: "Güvenilir firmaların ambalajlı ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle pul biber, aflatoksin riski taşıyan kurutulmuş baharatların başında geliyor. Bu yüzden kişilerin dışarıda satılan açık ürünleri değil, paketli ürünleri alması gerekiyor. Uzun vadede aflatoksin tüketimi karaciğer hasarına ve karaciğer kanserine sebebiyet veriyor."

Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'
Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'
Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'
Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'
Kurutulmuş gıdalarda gizli tehlike: 'Aflatoksin mantarı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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