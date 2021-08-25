KURUTULMAYA BIRAKILAN ÜZÜME TÜFEKLİ ÖNLEM
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KURUTULMAYA BIRAKILAN ÜZÜME TÜFEKLİ ÖNLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'daki ovalara kuruması için serilen kentin ünlü ürünü Sultaniye cinsi çekirdeksiz üzümler, hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı çiftçilerce tüfekle korunuyor.

MANİSA'daki ovalara kuruması için serilen kentin ünlü ürünü Sultaniye cinsi çekirdeksiz üzümler, hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı çiftçilerce tüfekle korunuyor. Geceleri sabaha kadar nöbet tutan çiftçilerden Halil Günay, Yıl boyunca büyük bir zahmet veriyoruz. Emeklerimiz boşa gitmesin diye de kurutmak için serdiğimiz üzümlerin başında tüfekle nöbet tutuyoruz. Bu bekleyiş yaklaşık 2 ay sürüyor. Masraflar çok ağır, fiyatın en az 15-16 TL olması lazım diye konuştu.

Sultaniye cinsi üzümde, hasatla birlikte kurutulma işlemi de başladı. Manisa Ovası, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Bin bir zahmet ve emekle yetiştirilerek hasadı yapılan üzümler, tarlalarda belirlenen düz alanlara serilerek güneşe bırakılıyor. Metrelerce uzanan sergilerin üzerinde rengarenk görüntüler oluşturan üzümler, yaklaşık 2 hafta serili bir şekilde yerde kalıyor. Bağlardan hasat ettikleri ürünleri kurutmak için seren üreticiler, binlerce lira değerinde olan kuru üzümleri hırsızlığa ve yabani hayvanlara karşı korumak için sabaha kadar tüfekli nöbet tutuyor.

Şehzadeler'in Çamköy Mahallesi'nde 135 dönümlük bağda üzüm üreticiliği yapan çiftçi, evli, Halil Başkentli (43), 135 bağ alanında üzüm üreticiliği yapıyorum. Birkaç gündür bağ bozumuna başladık, üzümleri topluyoruz. Bir an önce makul bir seviyede üzüm fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz. Masraflar bu sene mazot, gübre, zirai ilaç, elektrik ve işçi ücretlerinden yüzde 50'ye varan artışlar yaşandı. Bunun şekilde karşılanması tüm çiftçilerimizin beklenmesidir. Sabah 06.00'da başladığımız üzüm kesimi, 14.00'e kadar sürüyor. Geceleri de kurutmak için serdiğimiz üzümleri kaldıracağız. Üzümlerimiz şuan sergi alanlarında, biz de güvenlik maksadıyla, hırsızlıklara ve domuzlara karşı üzümlerin başında beklemek zorundayız diye konuştu.

Elindeki tüfeğiyle üzümlerinin başında nöbet tutan üretici Evli ve 2 çocuk Halil Günay (57), Yıl boyunca büyük bir zahmet veriyoruz. Emeklerimiz boşa gitmesin diye de kurutmak için serdiğimiz üzümlerin başında tüfekle nöbet tutuyoruz. Bu bekleyiş yaklaşık 2 ay sürüyor. Masraflar çok ağır, fiyatın en az 15-16 TL olması lazım diye konuştu.

KURUTULMAYA BIRAKILAN ÜZÜME TÜFEKLİ ÖNLEM
KURUTULMAYA BIRAKILAN ÜZÜME TÜFEKLİ ÖNLEM
KURUTULMAYA BIRAKILAN ÜZÜME TÜFEKLİ ÖNLEM
KURUTULMAYA BIRAKILAN ÜZÜME TÜFEKLİ ÖNLEM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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