Kuruması için evinin damına bıraktığı 500 kilo cevizi çalındı

Batman'da bir ceviz üreticisi bu yıl ki 500 kilogramlık hasadını kuruması için dama serdi. Kontrol etmek için evinin çatısında çıktığında cevizlerini göremeyen adam neye uğradığını şaşırırken zararının 20 bin TL olduğunu söyleyerek diğer üreticilerin dikkatli olmalarını istedi.