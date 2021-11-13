Kurum: "Şehirlerimiz iklim değişikliğinin etkilerinden ciddi manada etkileniyor" - Haberler
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Kurum: "Şehirlerimiz iklim değişikliğinin etkilerinden ciddi manada etkileniyor"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı. (1)

"Önünüzde sizlerden hizmet bekleyen 84 milyon vatandaşımız var. 81 ilde 972 ilçemizde hizmet bekleyen Anadolu var"

"Anadolu'nun dört bir yanında metropollerde yine köylerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde emin olun ki devleti, devletin o şefkat elini bekleyen binlerce insanımız var"

"Alt yapıdan üst yapıya kadar binlerce iş, hizmet, proje sizi bekliyor"

"Şehirlerimiz iklim değişikliğinin etkilerinden ciddi manada etkileniyor"

Kurum: Şehirlerimiz iklim değişikliğinin etkilerinden ciddi manada etkileniyor

Kurum: Şehirlerimiz iklim değişikliğinin etkilerinden ciddi manada etkileniyor

Kurum: Şehirlerimiz iklim değişikliğinin etkilerinden ciddi manada etkileniyor

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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