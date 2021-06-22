Kurum: "(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz"
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Kurum: "(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (4 SON)

"Gelen tüm çalışmaları bir bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz. O çalışmaları da neticeleri olumlu olmasına müteakip inşallah sahada da uygulamalarını yapacağız" (4)

Kurum: '(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz'
Kurum: '(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz'
Kurum: '(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz'
Kurum: '(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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Kurum: "(Müsilajla mücadele) Tüm çalışmaları bilim insanlarıyla oluşturduğumuz kurul çerçevesinde dikkate alıyoruz" - Haberler
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