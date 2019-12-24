Kurum: "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.
24.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı. (6)
Kaynak: AA