Kurum: "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak...
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Kurum: "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.

24.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:43
Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurum: "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak...
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