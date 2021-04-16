Kurum: "(Açelya Apartmanı) En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü şekilde yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.