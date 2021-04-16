Kurum: "(Açelya Apartmanı) En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatacağız"
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Kurum: "(Açelya Apartmanı) En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatacağız"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü şekilde yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü şekilde yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Kurum: '(Açelya Apartmanı) En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatacağız'
Kurum: '(Açelya Apartmanı) En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatacağız'
Kurum: '(Açelya Apartmanı) En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatacağız'
Kurum: '(Açelya Apartmanı) En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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