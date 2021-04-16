Kurum: "(Açelya Apartmanı) En geç bir ay içerisinde burada inşaat sürecini başlatacağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü şekilde yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü şekilde yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç