Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman dizisi 19. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Dündar'ı köşeye sıkıştırıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle!

Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
30.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:46

Çarşamba izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 20 BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Dündar'ı köşeye sıkıştırıyor!

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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