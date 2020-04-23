Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Eren Hacısalihoğlu, İsmail Hakkı Ürün, Nurettin Sönmez, Güncel, Haber

Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman dizisi 18. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman yeni bölümde; Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle!

23.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:37
Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde; Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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