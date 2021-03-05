Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 49. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman 49. bölüm izle
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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 49. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman 49. bölüm izle

05.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:01
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 49. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman 49. bölüm izle

Kuruluş Osman 49. bölüm izle! Kuruluş Osman dizisinin 16. bölümü ardından Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm özeti! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 49. bölüm izle

Kuruluş Osman 49. bölüm full izle! Kuruluş Osman 49. bölüm tamamı izle! ATV ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman 49. bölüm seyret! Kuruluş Osman 49. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 49. bölüm tamamı izle! Kuruluş Osman 49 son bölüm fragmanı izle.

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜM FULL İZLE!

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 16. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Kuruluş Osman 49. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURULUŞ OSMAN 48. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

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