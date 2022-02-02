Kuruluş Osman Selcan Hatun ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Kuruluş Osman 'Selcan Hatun' öldü mü, yaşıyor mu? Selcan Hatun kimdir, kim canlandırıyor?

Selcan Hatun geçtiğimiz bölümde yaralanmıştı. Kuruluş Osman 80. bölüm 2. fragmanını izleyenler Selcan Hatun ölecek mi, diziden mi çıkacak merak etmişti. Kuruluş Osman Selcan Hatun ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Kuruluş Osman 'Selcan Hatun' öldü mü, yaşıyor mu? Selcan Hatun kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman Selcan Hatun ölecek mi?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN ÖLÜYOR MU, DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Kuruluş Osman'ın 80. bölüm 2. fragmanını izleyen izleyiciler Selcan Hatun ölecek mi, diziden mi çıkacak merak etmişti. Selcan Hatun bir önceki bölümde yaralanmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise hastalandığı görülüyor. Selcan Hatun ölecek mi diziden çıkacak mı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugünkü yeni bölümde Selcan Hatun diziden ayrılacak mı öğrenmiş olacağız.

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Selcan Hatun karakterini "Didem Balçın" canlandırmaktadır.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın Aydın(d. 18 Mayıs 1982, Ankara) Türk oyuncu.

Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li·ons En İyi· Komedi· Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

KURULUŞ OSMAN 80. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Elhamdülillah! Harmankaya Kalesi gayrı Kayı'nın mülküdür!"

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar. Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak? Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?

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