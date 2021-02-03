Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi hangi şehirde, hangi ilçede, nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da yapılmaktadır. Kuruluş Osman dizisinin hemen hemen bütün sahnelerinin çekimleri, İstanbul Beykoz'da yaklaşık 300 dönümlük bir plato üzerine kurulmuş olan kaleler, hanlar, camiler ve hamamlarda yapılmaktadır.

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.