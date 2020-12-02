Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!
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Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

02.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:17
Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman, ATV'nin en sevilen ve en çok izlenen dizilerinden bir tanesi. Her bölümü büyük bir heyecan ve tarihi bir yolculuk olan Kuruluş Osman dizisi Osmanlı Dönemi'ni ve yaşananları, ambiyansları seyircilerin ilgisine sunuyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman, baş rollerini Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş ve Özge Törer gibi oyuncuların paylaştığı bir dönem dizisi. Osmanlı tarihini, savaşlarını, mekanlarını ve yaşam şartlarını anlatan dizi, her hafta izleyiciyi ekranları karşısında kilitliyor. Seyirciler bu hafta Kuruluş Osman'da neler olacak merakla bekliyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. Kuruluş'un adı olan Osman'ı ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Bozdağ Film yapımı Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstleniyor ve yönetmen koltuğunda Metin Günay, Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram oturuyor.

Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Kuruluş Osman, bu hafta da 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak.

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KURULUŞ OSMAN FRAGMANI İZLE

2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı günler önce yayınlandı. Seyircilerde büyük heyecan uyandıran Kuruluş Osman fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

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