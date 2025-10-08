Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, Kuruluş Osman bitti mi?

Yıllardır geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kuruluş Osman, yeni sezon hazırlıklarıyla yine gündemin merkezinde yer alıyor. Tarihî atmosferi, aksiyon dolu sahneleri ve karakter gelişimleriyle dikkat çeken yapımda, Burak Özçivit'in Osman Bey rolünden ayrılması yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek olan dizi, 7. sezonuyla birlikte yeni karakterler ve çarpıcı olay örgüsüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Hayranlar dizinin 7. sezon yayın tarihini büyük bir heyecanla bekliyor.

KURULUŞ OSMAN BİTTİ Mİ?

ATV ekranlarında Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen tarihî dizi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla izleyicilerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide bu sezon, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in hikâyeye dahil olması büyük bir heyecan yarattı. Karakteri başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı resmi olarak açıklandı. Güçlü prodüksiyon kalitesi, etkileyici atmosferi ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman, yeni sezon için geri sayımı başlattı.

KURULUŞ OSMAN'A ORHAN BEY KATILIYOR

ATV'nin Çarşamba akşamları ekrana getirdiği reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı sürpriz isimle gündeme oturdu. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu'nun hayat vereceğini duyurdu. Bozdağ Film tarafından yapılan paylaşımda, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır. Hayırlı olsun, hoş geldin Mert Yazıcıoğlu!" ifadeleri kullanılarak oyuncunun diziye resmen katıldığı ilan edildi.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için heyecan giderek artıyor. Bozdağ Film imzalı yapım, 6. sezonunu 4 Haziran 2025'te yayımlanan 194. bölümüyle noktalayarak sezon finaline gitmişti. Geçmiş yıllardaki yayın takvimleri dikkate alındığında, dizinin 7. sezonunun Ekim 2025 civarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak yapım ekibi tarafından kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.