Kuruluş Osman Kumral Abdal kim oynuyor? ATV Kumral Abdal gerçekte kim, gerçek adı nedir? Emin Gürsoy kim?

Kuruluş Osman Kumral Abdal kim oynuyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekmiştir. Kumral Abdal karakteri Emin Gürsoy tarafından canlandırılmaktadır. Peki ama Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy kimdir, kaç yaşındadır?

KURULUŞ OSMAN KUMRAL ABDAL KİM OYNUYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal'ı canlandıran Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli Güney'de dünyaya geldi. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan, Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

KUMRAL ABDAL TARİHTE KİMDİR?

Kumral Abdal Kuruluş Osman dizisinde merak edilen karakterlerden birisi oldu. Kumral Abdal, Ertuğrul Gazi'nin sancaktarıdır. Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Kumral Abdal'ın asıl adı Turgut olup Şeyh Edebali hazretlerinin bir müridiydi.Şeyh Edebali hazretleri Eskişehir yakınlarındaki İtburnu adlı köyde yaşıyordu. Talebelerine ilim irfan öğretip, insanlara huzur dağıtmakla meşgul olurdu. Sohbetlerinde kemale gelen Kumral Abdal hem talebe yetiştirmek hem de dini yaymak ve kafirlerle savaşmak için görevlendirildi. Kumral Abdal, Müslümanlığın yayılmasında ve Osmanlı'nın güç kazanmasında önemli şahıslardan biridir.

TÜRBESİ NEREDE?

Bozüyük'ten Kovalıca istikameti yönüne gidildiğinde, yol üzerindedir. Bursa-Eskişehir yolu üzerinden Yediler Mahallesi ve Kovalıca istikametine döndüğünüzde 1200 m sonra Kumral Abdal Türbesi'ne ulaşırsınız.

EMİN GÜRSOY KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal'ı canlandıran Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli Güney'de dünyaya geldi. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan, Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda da görev alarak pek çok oyunlarda yer aldı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filminde Sibel ve Fatma'nın babası karekteri ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

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