Kuruluş Osman Konur Alp kimdir? 'Konuralp' Berk Erçer kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman Konur Alp kimdir sorusunun ynaıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman oyuncuları arasında yer alan Konuralp karakteri, Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı gün gündeme geldi.Konuralp' Berk Erçer kimdir, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN KONUR ALP KİM, TARİHTE VAR MI?

Dizide yer alan Konur Alp, Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmeti olan ilk Türk kumandanlardan biridir. Konuralp, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin yakın silah arkadaşlarından biridir. 1328 yılında vefat etmiştir.

Konur Alp'in mezarının nerede olduğu ise kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Düzce taraflarında olduğu tahmin edilmektedir. Söğüt'te yer alan türbe bahçesindeki kabir, ise makamdır. Asıl kabri değildir. Asıl kabri ise Düzce'nin Konuralp mahallesinde şehir merkezindedir.

BERK ERÇER KİMDİR?

Erçer, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun oldu. Oyunculuğun yanı sıra profesyonel olarak fotoğrafçılık ile ilgilenen Berk Erçer, Doktorlar dizisinde rol almış daha sonra Kurt Seyit Şura adlı dizide oyunculuğunu pekiştirmiştir.

2014 yılında ise Medcezir dizisinde Sinan karakterini canlandırmış sonrasında ise Atv'de yayınlanan Bedel adlı dizide rol almıştır. İstanbul doğumludur. Bengü Erden'in Unut Beni adlı şarkısının video klibinde oynamıştır. 2018 yılında Elçin Sangu ile birlikte Gülizar isimli dizide başrolü paylaşmıştır.

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