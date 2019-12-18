: Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u pusuya düşürüyor

18.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:16

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 5. bölümü bugün sevenleriyle buluştu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, işledikleri cinayeti Osman Bey'in üzerine yıkmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, Osman Bey ve alpleri tarafından pusuya düşürülüyor.

"BALA HATUN'UN ŞİFASINI GETİRİRSE KIZINA KAVUŞUR"

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u pusuya düşürür. Osman Bey'i gören Sofia, "Seni mahkemede görmeyi beklerdim Osman Bey" diyerek konuşur. Osman Bey'in ise, "İlahi adaletin mahkemesini burada kurmaya karar verdim Sofia" sözleriyle karşılık vermesi dikkat çekiyor.

Karşılıklı sözlerin ardından Sofia'nın askerlerinin arasına sızan alpler, tüm askerleri öldürür. Kılıcını Kalanoz'un boğazına dayayan Osman Bey, Bala Hatun'un şifasının getirilmesi halinde Yannis'in, kızı Sofia'ya kavuşabileceğini söylüyor.

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