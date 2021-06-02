Kuruluş Osman Bamsı Bey kimdir, öldü mü? Nurettin Sönmez kaç yaşında, diziden ayrıldı mı?

ATV'de her çarşamba yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey karakteri merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey'in öleceği iddia edildi. Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey karakterini Nurettin Sönmez canlandırıyor. Peki ama Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyi Nurettin Sönmez kimdir? Kuruluş Osman Bamsı Bey kimdir, öldü mü? Nurettin Sönmez kaç yaşında, diziden ayrıldı mı?

ATV'de her çarşamba yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey karakteri merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey'in öleceği iddia edildi. Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey karakterini Nurettin Sönmez canlandırıyor. Peki ama Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyi Nurettin Sönmez kimdir? Kuruluş Osman Bamsı Bey kimdir, öldü mü? Nurettin Sönmez kaç yaşında, diziden ayrıldı mı? İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ BAMSI BEY KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

KURULUŞ OSMAN BAMSI BEY KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle gündeme gelen Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanıdır.

Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratılan kurmaca bir kişiliktir.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikayelerde Bamsı Beyrek'in kaçırılması olayı anlatılır. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlıkta Bamsı Beyrek, İç Oğuzları destekler. Dış Oğuz beyleri Beyrek'n desteğini istese de İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona destek olur. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar. Bamsı Beyrek'in ölüm tarihi ise bilinmemektedir.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.