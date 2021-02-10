Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?
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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?

10.02.2021 23:32 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:35
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?

ATV kanalında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi konusu gibi oyuncuları da merak ediliyor. Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Özge Törer kimdir? Merak edilen Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Özge Törer Bala Hatun karakterini canlandırıyor. Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir? sorusunun cevabı sizlerle.

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİMDİR?

Kuruluş Osman Bala Hatun gerçek tarihte Osmangazi'nin ikinci eşi, Nurettin Paşanın annesi olan Şeyh Edebali'nin kızıdır. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun gerçek tarihte olduğu gibi Osmangazi'nin eşi olarak anlatılıyor. Diğer taraftan Bala Hatun dizi de ünlü alim Şeyh Edebali'in de kızı olarak senaryoda yer alıyor. Bala hatun güzeller güzeli bir kızdır. Babasına yakışır bir kız evlat olmaya çalışan Bala hatun Osman Bey'in yakışıklılığı karşısında tutulur.

Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer genç bir sinema ve dizi oyuncusudur. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesinde Sahne Sanatları eğitimi almaktadır ve şuanda 3. sınıf öğrencisidir.Özge Törer çok fazla tanınan bir oyuncu değildir ancak Kuruluş Osman dizisi seçmelerinde dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Mehmet Bozdağ dizi de Burak Özçivit'in partneri olarak daha önce başka bir isim ile partner olmamış yeni bir yetenek aradığı konuşuluyordu. Özge Törer'in de bu isim olduğu söyleniyor.

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