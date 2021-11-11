Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman yeni sezonunda da izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Son bölümün sonunda yayınlanan fragman büyük ses getirirken izleyemeyen, kaçıranlar internette fragman ile ilgili arama yapmakta. Vatandaşlar internette en çok "Kuruluş Osman yeni bolum fragmanı izle! Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?" gibi soru ve konuları aratmakta. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı ve daha birçok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar. Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.Marı Kosses, Turgut Alp'i ziyaret ediyor. Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir. Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de ATV'de.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular ise;

Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Emel Dede, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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