Kuruluş Osman 50. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 49. Bölüm full HD izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 49. bölümüyle ekranlara gelecek! Kuruluş Osman 50. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 49. Bölüm full HD izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 49. bölümüyle ekranlara gelecek! Kuruluş Osman 50. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 49. Bölüm full HD izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey demesinler!"

OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

MALHUN HATUN YARALANIYOR

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!