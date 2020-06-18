Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı! Kuruluş Osman 26. bölüm izle
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Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı! Kuruluş Osman 26. bölüm izle

Kuruluş Osman dizisi 26. son bölüm ile Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyen karşına çıktı. Bizans-Moğol ittifakının hayallerini yerle bir eden Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni alabilmek için büyük bir mücadeleye girişir. Kuruluş Osman 27. sezon finali fragmanı yayımlandı!

18.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:15

Kuruluş Osman, büyük imparatorluğun kuruluşu yolunda hız kesmeden kıran kırana çarpışmasını sürdürüyor. Ekrana gelen son bölümde Kayı Obası'nda çıkan savaşın tam ortasında kalan Selcan Hatun'u neler bekliyor? Sofia'nın Osman Bey için yeni planı ne? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 26. bölüm izlemek için tıklayın...

KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜM FRAGMANI

Sezon finali olan 27. bölümde Osman, Sofia'nın peşindedir fakat büyük bir tehlikenin ortasına düşmüştür. Kılıcını salladığı her düşmanın kanı kurumadan yeniden ayağa kalkması Osman Bey'i şaşkınlığa uğratmıştır. Peki, Osman Bey, Sofia'nın kurduğu ateş çemberinden kurtulabilecek mi?

Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı! Kuruluş Osman 26. bölüm izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizans-Moğol ittifakının planını bozarak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken bir yandan da Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçer. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi?

Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı! Kuruluş Osman 26. bölüm izle

Kayı Obası'ndaki savaşın ortasında yer alan Selcan Hatun'un akıbeti izleyenlere büyük gerleim yaşatacak. Yaralanan Abdurrahman Alp ise yaşayacak mı? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ'un ceza alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı! Kuruluş Osman 26. bölüm izle
Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı! Kuruluş Osman 26. bölüm izle
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