Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
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Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı

İlk sezonunda reyting rekorları kıran ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. "Yeni bir devlet" vurgusu yapılan fragman büyük beğeni topladı.

09.09.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:08

İlk sezonunda milyonları ekran başına kilitleyen ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona da bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın ve Sera Kaya gibi pek çok tecrübeli ismi kadrosuna katan Kuruluş Osman'ın 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

"YENİ BİR DEVLET KURMA VAKTİ GELDİ"

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım fragmanına "Vaktidir gayri, iz sürüp yol açıp devlet olma vaktidir" sözleri damga vuruyor. Kuruluş Osman'ın fragmanı sosyal medyada da beğeni topladı.

Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Haber Yorumları (1)
NURİŞ: FISSSSS
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