05.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:43

İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 13. Bölüm yayınlandı. Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey'i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş'un meydan okumasını affedecek mi ve daha birçok sorunun yanıt bulacağı Kuruluş Osman 13. Bölüm, heyecan fırtınasına sahne olacak. Kuruluş Osman 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 13. Bölüm full izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE

KURULUŞ OSMAN 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman 13. Bölüm'ünde Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar. Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey'i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş'un meydan okumasını affedecek mi? Osman Bey'le aralarına soğukluk giren Kayı Obası'nın emektarları ve Ertuğrul Gazi'nin yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi nasıl bir yol izleyecekler? Beylik niyetini ortaya koyan Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi? Bıçaklanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Haber Videosu