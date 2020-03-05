Kuruluş Osman 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 13. Bölüm full izle!
Kuruluş Osman'ın 14. Bölümü heyecanla beklenirken Kuruluş Osman 13. Bölüm'de izleyiciler ekrana kilitlendi. Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Kuruluş Osman 13. Bölüm full izle! Kuruluş Osman 14. Bölüm fragmanı yayınlandı!
İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 13. Bölüm yayınlandı. Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey'i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş'un meydan okumasını affedecek mi ve daha birçok sorunun yanıt bulacağı Kuruluş Osman 13. Bölüm, heyecan fırtınasına sahne olacak. Kuruluş Osman 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 13. Bölüm full izle!
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE
KURULUŞ OSMAN 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman 13. Bölüm'ünde Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar. Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey'i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş'un meydan okumasını affedecek mi? Osman Bey'le aralarına soğukluk giren Kayı Obası'nın emektarları ve Ertuğrul Gazi'nin yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi nasıl bir yol izleyecekler? Beylik niyetini ortaya koyan Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi? Bıçaklanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Burak Özçivit/ Osman
Nurettin Sönmez/ Bamsı
Ragıp Savaş/ Dündar
Saruhan Hünel/ Alişar
Yurdaer Okur/ Balgay
İsmail Hakkı Ürün/ Samsa
Seda Yıldız/ Şeyh Edebali
Ayşegül Günay Demir/ Zöhre
Eren Vurdem/ Konur Alp
Alma Terziç/ Sofia
Emre Basalak/ Gündüz
Eren Hacısalihoğlu/ Batur
Özge Törer Bala/ Hatun
Buse Arslan Akdeniz/ Aygül
Aslıhan Karalar/ Burçin
Açelya Özcan/ Ayşe Hatun
Yiğit Uçan/ Boran
Burak Çelik/ Kongar
Çağrı Şensoy/ Cerkutay
Celal Al/ Abdurrahman
Tolga Akkaya/ Dumrul
Atilla Güzel/ Ayaz
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.
Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.