Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman'nın vefatının 46. yılı - Haberler
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Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman'nın vefatının 46. yılı

Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman'nın vefatının 46. yılı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Alaplı Belediyesi kurucu Belediye Başkanı Merhum Eyüp Yaman'ın vefatının 46. ölüm yıl dönümü dolayısıyla öğlen namazı öncesi Alaplı Belediyesi tarafından Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Alaplı Belediyesi kurucu Belediye Başkanı Merhum Eyüp Yaman'ın vefatının 46. ölüm yıl dönümü dolayısıyla öğlen namazı öncesi Alaplı Belediyesi tarafından Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte mevlit okundu. Öğlen namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programına Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve çok sayıda kişinin yer aldığı ilçeye hizmet etmiş tüm kişilere dualar edildi ve çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Mevlidin ardından katılanlara cami çıkışında gül suyu ve lokum ikram edildi. - ZONGULDAK

Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman'nın vefatının 46. yılı

Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman'nın vefatının 46. yılı

Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman'nın vefatının 46. yılı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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