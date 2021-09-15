Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk pop müziğinin sevilen isimleri Bendeniz ve Yaşar'ı ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk pop müziğinin sevilen isimleri Bendeniz ve Yaşar'ı ağırladı.

Konserin açılışını "Neler Olacak" şarkısıyla yapan Bendeniz, "Müjdeler Ver", "Ya Sen ya Hiç", "Güvendiğim Dağlara" gibi kült olmuş eserleriyle hayranlarını zamanda keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Sahneye siyah smokin tarzındaki mini elbisesiyle çıkan 90'ların sevilen sesi Bendeniz, güçlü yorumuyla en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bendeniz, konserin ikinci yarısında Kuruçeşme Açıkhava sahnesini Türkçe popun altın kalemi romantik aşk şarkılarının sevilen sesi Yaşar'a bıraktı.

BOĞAZIN KIYISINDA 90'LAR TÜRKÇE POP

Sahneye "Cezayir Menekşesi" şarkısıyla çıkan Yaşar hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. 90'lı yıllara damga vuran birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, "Masal", "Bela Sevdan", "Sevda Sinemalarda" klasikleriyle sevenlerini coşturdu.

Konserin ilerleyen dakikalarında söylediği birbirinden hareketli şarkılarıyla hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Yaşar, "Herkesi oynamaya bekliyorum" sözleriyle Kuruçeşme Açıkhava'yı salladı.

Konserin finaline doğru Yaşar, sahneye Bendeniz'i çağırdı. 90'ların muhteşem ikilisi söyledikleri düetlerle hayranlarını bir kez daha mest etti.


Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ziya Selçuk Murat Kurum Mansur Yavaş
Magazin Ece Üner Müge Anlı Gökhan Çıra Özge Özpirinçci
Spor Mergim Berisha Marcao Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:15:48. #1.17#