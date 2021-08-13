Kürtün'de trafik kazası: 2 yaralı
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Kürtün'de trafik kazası: 2 yaralı

Kürtün'de trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güvende yaylasından ilçe merkezine ilerleyen Erkan Şen yönetimindeki 01 SG 984 traktör, karşı yönden gelen Sezer Özkan yönetimindeki 29 AR 844 plakalı hafif ticari araçla Yeşilköy köyü mevkiinde çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken traktör sürücüsü Erkan Şen ve hafif ticari araçta bulunan Fatma Özkan yaralandı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan traktör ise dereye yuvarlandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kürtün'de trafik kazası: 2 yaralı
Kürtün'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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