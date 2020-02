Kurtuluş şehitlerini Yemen türküsü ile andı

26.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:18

Tüm gün süren coşkulu etkinliklerin finalinde sahneye çıkan güzel sanatçı, muhteşem performansıyla kulakların pasını sildi. ''Memleketimin her köşesinde, her bucağında ayrı bir destan yazılmış. Bugün Bayburtlu hemşehrilerimizle birlikte olmak ve kurtuluş coşkularına ortak olmak ben ve ekibim için apayrı bir gurur. Her bir metrekaresi vatanseverlik ve yurtseverlikle hak edilmiş bu topraklarda birlikte yaşamamıza vesile olan tüm mehmetçiklerimizi, ellerini kınalayıp onları vatan savunmasına gönderen anaları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum.'' sözleriyle büyük alkış alan Sevcan Orhan, hemen ardından seslendirdiği Yemen Türküsü ile de etkinlik alanında duygusal anlar yaşattı.

İki saat süren konserini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde noktalayan Orhan, hemen her parçada kendisine eşlik eden binlerce kişilik koroya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler